بوغبا يسافر مع مانشستر يونايتد في الجولة الآسيوية

المصدر: مانشستر - د ب أ

أكد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأحد أن نجم خط وسطه الفرنسي الدولي بول بوغبا سيسافر مع الفريق إلى أستراليا وسنغافورة والصين.

وأثيرت تكهنات واسعة حول رغبة بوغبا البالغ من العمر 26 عاما في الرحيل عن أولد ترافورد.

وغاب بوغبا بتصريح من المدرب أولي غونار سولشكاير عن الحصة التدريبية الأولى لمانشستر الأسبوع الماضي. وأكد مينو رايولا وكيل أعماله قبل يومين أن نجم منتخب فرنسا يرغب في الرحيل عن أولد ترافورد.

وضمت بعثة مانشستر أيضا المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي اقترب من الانتقال لإنتر ميلان الإيطالي بحسب وسائل الإعلام. كما يسافر مع الفريق المدافع آرون فان بيساكا ودانييل جيمس بعد انضمامهما مؤخرا لمانشستر.

ولن يسافر أليكسيس سانشيز مع الفريق نظرا لمشاركته مع منتخب تشيلي في كوبا أميركا حيث تعرض لإصابة في أربطة الساق مساء السبت خلال المباراة أمام الأرجنتين في لقاء تحديد المركز الثالث.

ويلتقي مانشستر مع بيرث غلوري وليدز يونايتد في أستراليا ثم يواجه إنتر ميلان في سنغافورة قبل أن يختتم استعداداته بملاقاة توتنهام في الصين.