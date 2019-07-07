بينيتيز يسعى لضم الفنزويلي روندون إلى داليان الصيني

ذكر تقرير إخباري يوم الأحد أن الإسباني رافائيل بينيتيز المدير الفني الجديد لفريق داليان ييفانغ الصيني لكرة القدم، يرغب في ضم المهاجم سولومون روندون من ويست برومويتش ألبيون الإنجليزي، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته لنيوكاسل.

وتولى بينيتيز منصب المدير الفني للفريق الصيني قبل أيام بعد عدم التوصل إلى اتفاق لتجديد تعاقده مع نيوكاسل، مرجعا السبب في ذلك إلى عدم التوصل إلى رؤية مشتركة بينه وبين إدارة النادي.

وكان بينيتيز قد ضم روندون إلى صفوف نيوكاسل في الصيف الماضي بعقد إعارة لمدة موسم واحد، إثر هبوط ويست برومويتش ألبيون إلى دوري الدرجة الأولى.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد أن بينيتيز أ[دى رغبة في التعاقد مع روندون ليكون أول صفقاته إثر تولي تدريب الفريق الصيني.

وسجل الفنزويلي الدولي روندون 11 هدفا في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي مع نيوكاسل، ويتضمن العقد الحالي لروندون مع ويست برومويتش ألبيون، بندا يسمح له بالرحيل عن الفريق مقابل دفع 16 مليون جنيه إسترليني.