سيدات أميركا يتوجن بلقب كأس العالم للمرة الثانية على التوالي

توج المنتخب الأميركي بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات للمرة الثانية على التوالي، والرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على المنتخب الهولندي، بطل أوروبا بهدفين يوم الأحد في المباراة النهائية للبطولة.

وتقدم المنتخب الأميركي بهدف سجلته اللاعبة ميغان رابينوي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء، وأضافت روز لافيلي الهدف الثاني في الدقيقة 68.



وكانت هذه هي المرة الخامسة التي يشارك فيها المنتخب الأميركي في نهائي البطولة حيث سبق له الصعود للنهائي أربع مرات، استطاع أن يحصد خلالها اللقب في ثلاث مناسبات أعوام 1991 و1999 و2015.



ولم يسبق للمنتخب الهولندي الذي توج بطلا لأوروبا في 2017، التتويج بلقب كأس العالم إذ كانت هذه هي المشاركة الثانية له بعدما ودع منافسات النسخة الماضية من دور الستة عشر.