مدغشقر تواصل تحقيق المفاجآت وتبلغ ربع النهائي

واصل منتخب مدغشقر كتابة التاريخ في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقامة حاليا في مصر، بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية، التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه 4 - 2 بركلات الترجيح على منتخب الكونغو الديمقراطية يوم الأحد في دور الثمانية للبطولة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2 - 2، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب مدغشقر.

وتحدى منتخب مدغشقر نقص خبرة لاعبيه الذين ينشطون في أندية مغمورة، ونجح في الإطاحة بمنتخب الكونغو الديمقراطية، المتوج باللقب عامي 1968 و1974، لينضم إلى قائمة المنتخبات الكبرى التي ودعت البطولة مبكرا.

وتحت أنظار الرئيس الملغاشي أندريه راجولينا، الذي تواجد في ملعب الإسكندرية، الذي استضاف المباراة، لمؤازرة منتخب بلاده، بادر منتخب مدغشقر بالتسجيل في الدقيقة التاسعة عبر لاعبه ابراهيما آمادا من قذيفة مدوية.

ولم يهنأ منتخب مدغشقر بتقدمه كثيرا، بعدما تعادل سيدريك باكامبو لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 21، رافعا رصيده التهديفي في البطولة إلى ثلاثة أهداف، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع السنغالي ساديو ماني والنيجيري أوديون إيغالو.

وأعاد فانيفا إيما أندرياتسيما التقدم لمنتخب مدغشقر في الدقيقة 77، لكن شانسيل مبيمبا أحرز هدف التعادل القاتل للكونغو الديمقراطية في الدقيقة 90، ليلجأ المنتخبان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، والذي لم يشهد تغييرا في النتيجة، ليضطر المنتخبان للجوء لركلات الترجيح، التي حسمها منتخب مدغشقر لصالحه.

وضرب منتخب مدغشقر موعدا في دور الثمانية، الذي سيقام يوم الخميس القادم باستاد السلام مع الفائز من مباراة غانا وتونس، التي ستقام يوم الاثنين.