مورينيو يرفض عرضاً صينياً بقيمة 100 مليون يورو

كشفت تقارير صحافية، يوم الأحد، أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رفضا عرضا بقيمة 100 مليون يورو للتدريب في الدوري الصيني، وذلك بعد إعلان المدرب رغبته بالعمل من جديد عقب إقالته نهاية العام الماضي من تدريب مانشستر يونايتد.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" فإن مورينيو رفض عرضا سخيا من غوانزو إيفرغراند الصيني، وأشارت "سكاي" إلى أن غوانزو عرض على مورينيو 28 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، وهو العرض الذي كان سيصبح بموجبه أغلى مدرب في تاريخ كرة القدم.

ويرغب مورينيو في مواصلة التدريب في أوروبا بعدما تولى تدريب بورتو البرتغالي وإنتر ميلان الإيطالي وريال مدريد وتشيلسي ومانشستر يونايتد، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين ولقب الدوري الأوروبي مرة واحدة بجانب العديد من الألقاب في الدوريات المحلية المختلفة.