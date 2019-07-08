أرناوتوفيتش يترك وست هام وينتقل إلى الصين

أعلن نادي وست هام الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين رحيل المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش عن صفوف الفريق لينضم إلى شنغهاي الصيني.



وذكرت تقارير إعلامية في إنجلترا أن قيمة صفقة انتقال اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، تقدر بنحو 22 مليون جنيه إسترليني.



وكان أرناوتوفيتش قد أبدى رغبته في الانتقال للفريق الصيني في يناير الماضي، لكن وست هام نجح في إبقاء اللاعب ضمن صفوفه لفترة أطول عبر تحسين بنود عقده.



ولدى تجدد المحاولة من قبل نادي شنغهاي قرر وست هام بيع اللاعب الذي خاض معه موسمين، سجل خلالهما 22 هدفا في 65 مباراة.