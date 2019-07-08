الاتحاد الأوروبي ينفي دعوة الأرجنتين للمشاركة في بطولاته

نفى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الاثنين، ما رددته تقارير إعلامية حول أنه قد يوجه الدعوة للمنتخب الأرجنتيني للمشاركة في بطولات تابعة له.

وذكر اليويفا في بيان: لا صحة على الإطلاق لما يتردد حول مطالبة الأرجنتين بالمشاركة في بطولات اليويفا أو الحصول على عضوية اليويفا، الاتحاد الأوروبي لم يدخل أبدا في مناقشات بهذا الشأن ولن يفعل.



وخرج المنتخب الأرجنتيني قبل أيام من الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا 2019) بالبرازيل، بالهزيمة أمام نظيره البرازيلي، وقد تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن "فساد" في اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول). وذكرت تقارير في أميركا الجنوبية، عن مصادر لم تكشف عنها، أن الأرجنتين قد تتحول للمشاركة بالكرة الأوروبية.



وتشارك بعض الدول ضمن منافسات قارات أخرى غير القارات التي تنتمي لها، لأسباب سياسية أو رياضية، لكن اليويفا أكد أنه لم يناقش منح الاستثناء للأرجنتين.