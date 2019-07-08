شنغهاي شينوا يضم الإيطالي ستيفان شعراوي

ضم شنغهاي شينوا المنافس في الدوري الصيني الممتاز لكرة القدم ستيفان شعراوي من روما ما يجعل المهاجم الدولي الإيطالي أغلى لاعب يضمه النادي حتى الآن في ظل سعيه لتجنب الهبوط.

وأعلن روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الايطالي يوم الاثنين أن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما انضم لشينوا في صفقة قدرت بنحو 16 مليون يورو، ويحتل شينهوا المركز 14 ضمن 16 فريقا في ترتيب الدوري الصيني الممتاز، بعد تجاوز الموسم لمنتصفه، متقدما بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.

واستقال كيكي سانشيز فلوريس المدرب السابق لفالنسيا وواتفورد من منصبه الأسبوع الماضي عقب أكثر من ستة أشهر بقليل من توليه المسؤولية بعد مسيرة محبطة متعللا "بأسباب شخصية".

وانضم شعراوي، الذي خاض 23 مباراة دولية مع إيطاليا، لروما من ميلان في يناير 2016 بعد أن امضى النصف الأول من الموسم معارا لموناكو الفرنسي.