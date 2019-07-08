غاريكا يعيد منتخب بيرو إلى الأضواء

وعد إدوين أوفيدو، رئيس اتحاد بيرو الجديد الجماهير في 2015 بالعمل من أجل هدف واحد فقط، وهو التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

وجاء هذا الوعد بعد أشهر قليلة من مونديال البرازيل الذي شهد استمرار غياب بيرو عن الحدث الكروي الأبرز في العالم، وتراجعها إلى المركز 64 في تصنيف الاتحاد الدولي.

وبعد شد وجذب ومفاوضات باءت بالفشل مع مدربين بارزين مثل البرازيلي سكولاري والإسباني بينيتيز، تم التعاقد مع الأرجنتيني ريكاردو غاريكا في فبراير من العام نفسه.

ولم يخيب الأرجنتيني في مغامرته الأولى على مستوى المنتخبات التوقعات، إذ وصل إلى نصف نهائي كوبا أميركا بعد أربعة أشهر وخسر أمام تشيلي المستضيفة والبطلة قبل أن يحقق المركز الثالث على حساب باراغواي.

وبدأ غاريكا مشوار تصفيات مونديال روسيا، لبيرو التي تملك ثلاث مشاركات سابقة في المونديال آخرها في كأس العالم 1978.

وفي عام 2016 شهد المشاركة في النسخة المئوية لكوبا أميركا، والخروج من ربع النهائي، لكن التركيز كان منصبا على المونديال فقط.