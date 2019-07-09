أرسنال يعين لاعبه السابق إيدو مديراً للإدارة الفنية

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي يوم الثلاثاء تعيين إيدو لاعب خط وسط الفريق الأسبق مديراً للإدارة الفنية لكرة القدم بعد نهاية مهمته مع المنتخب البرازيلي عقب التتويج بلقب كوبا أميركا 2019.

وذكر أرسنال أن إيدو سوف يضيف خبرة قيمة لمنصبه الجديد، بعدما أنجز وظيفة مماثلة مع المنتخب البرازيلي. وقال في بيان أن إيدو :سينسق العمل بين مجموعة تدريب الفريق الأول والأكاديمية واستكشاف اللاعبين، وضمهم من أجل الإشراف على البناء المستمر وتعزيز الفريق بشكل فعال.



وانضم إيدو إلى أرسنال في 2001 وكان جزء من فريق أرسنال " الذي لا يقهر" والذي فاز بلقب الدوري بدون خسارة أي مباراة في موسم 2003 - 2004.



وقال راؤول سانليهي رئيس قطاع الكرة أن إيدو كان الجزء الأخير والأهم في بانوراما التطوير للبنية الأساسية الجديدة لكرة القدم لدفع الفريق للأمام.



وأضاف :سيعمل عن قرب مع المدرب أوناي إيمري ومدربي الفريق الأول، وسيلعب دورا مهما في قيادة رؤيتنا لكرة القدم وسيتابع فلسفتنا المتينة في جميع أنشطة كرة القدم الخاصة بنا.



وكان إيدو يعمل مديرا للكرة في نادي كورينثيانز البرازيلي قبل أن يتولى منصب المنسق العام للمنتخب البرازيلي.