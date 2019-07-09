أندير هيريرا يكشف أسباب رحيله عن مانشستر يونايتد

قال أندير هيريرا لاعب الوسط إن قراره بالرحيل من مانشستر يونايتد إلى باريس سان جيرمان جاء بسبب افتقار ناديه للسرعة في التفاوض حول تمديد التعاقد إضافة إلى تساؤلات حول دوره مع الفريق.

وانتقل هيريرا إلى سان جيرمان بطل فرنسا بعدما لعب في صفوف يونايتد منذ الانضمام قادما من أتليتيك بيلباو في 2014 ووقع على عقد جديد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء تعاقده مع العملاق الإنجليزي.

وقال هيريرا لصحيفة ماركا الإسبانية: لا أحب النظر كثيرا إلى الماضي لكن كان هناك اختلافات تتعلق بالمشروع ومدى أهميتي، كنت سعيدا جدا ويجب أن أشكر النادي والمشجعين وكذلك المدرب أولي جونار سولشاير، لقد فعل الكثير من أجل بقائي لكن الأمور لم تتم فلقد جاء النادي متأخرا وفي هذا الوقت كنت اتخذت قراري باللعب في باريس.

وخاض هيريرا 189 مباراة مع يونايتد وسجل 20 هدفا وأحرز لقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الأوروبي خلال وجوده هناك.