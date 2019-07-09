روميرو يخضع للكشف الطبي تمهيداً لانضمامه إلى يوفنتوس

وصل المدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو يوم الثلاثاء إلى مقر نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم للخضوع للفحص الطبي تمهيدا لانضمامه إلى صفوف الفريق، قادما من جنوه، حسب ما أعلنه يوفنتوس حامل لقب الدوري.

وذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب "21 عاما" سيوقع عقدا لمدة خمسة أعوام تنتهي في 2024، لكنه سيجرى إعارته إلى جنوه في الموسم المقبل لاكتساب مزيد من الخبرة.

وتوج يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية، ويتطلع في الموسم المقبل تحت قيادة مديره الفني الجديد ماوريتسيو ساري إلى المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يحرزه منذ عام 1996.

وعاد حارس المرمى المخضرم جيانلويجي بوفون إلى الفريق من جديد بعد أن رحل عنه لموسم واحد فقط، كما انضم لاعبا خط الوسط آرون رامسي وأدريان رابيو إلى يوفنتوس في صفقتي انتقال حر قادمين من أرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، على الترتيب.

كذلك تشير التوقعات بشكل كبير إلى اقتراب تعاقد يوفنتوس مع ماتيس دي ليخت لاعب أياكس الهولندي.