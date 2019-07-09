ريال مدريد يعير ابن زيدان إلى راسينغ سانتاندر

توصل راسينغ سانتاندر المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني إلى اتفاق مع ريال مدريد لاستعارة حارسه الشاب لوكا زيدان، نجل مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لمدة موسم واحد.



وتدرج لوكا البالغ من العمر 21 عاما في قطاعات الناشئين في النادي الملكي وقرر النادي إعارته من أجل إكسابه مزيداً من الخبرات.



وعاد لوكا إلى صفوف ريال مدريد في مارس الماضي وشارك في المباراة أمام هويسكا بالدوري الإسباني.