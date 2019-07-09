كوفاتش يتطلع إلى انضمام ساني لبايرن ميونخ

أعرب نيكو كوفاتش، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، عن تطلعه لانضمام الألماني ليروي ساني لاعب نادي مانشيستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف النادي البافاري.



وقال المدير الفني للنادي صاحب الأرقام القياسية من البطولات في ألمانيا يوم الثلاثاء: يمكن له أن يساعدنا في كل الأحوال، وقد شاهدنا في المنتخب الألماني وفي نادي مانشستر سيتي أي نوع من القدرات يتمتع بها.



تجدر الإشارة إلى أن نادي بايرن ميونخ مهتم منذ فترة طويلة بضم ساني (23 عاماً) وكان النادي قد أبدى استعداده لضم اللاعب مقابل صفقة يُعْتَقَد أنها ستكون قياسية من حيث قيمتها، غير أن ساني الذي يستمر عقده مع مانشستر سيتي حتى 2021، لم يعلن حتى الآن عن موقف واضح.



وأضاف كوفاتش: لا أعرف مدى سرعة سير الأمر من عدمه في حالة ليروي، ويجب أن يقول السوق كلمته أولا. وطالب المدير الفني بانتظار تطورات الأمور في سوق الانتقالات.



من ناحية أخرى، اتسمت تصريحات كوفاتش بالتحفظ في الحديث عن عثمان ديمبلي، المحترف السابق ضمن صفوف دوتموند والمحترف حاليا ضمن صفوف برشلونة الإسباني وقال كوفاتش "هو أيضا لاعب جيد جدا".



ويسعى كوفاتش بقوة لتعزيز خط الهجوم في النادي البافاري خاصة بعد رحيل الثنائي ارين روبن وفرانك ريبري، وقال كوفاتش إن بايرن ميونخ يبحث في كل المراكز ويحاول شغل كل مركز بشكل جيد.



واختتم تصريحاته بالقول: والخط الأمامي بالتأكيد هو المكان الذي ربما لدينا فيه حاجة إلى لاعبين، إذ إننا فقدنا فيه جناحين.

ولفت كوفاتش إلى أن هذه الخطوة ستتطلب بعض الصبر، لكنه أعرب عن تفاؤله حيال قدوم تعزيزات للفريق.