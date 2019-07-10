أوريغي يوقع عقداً طويل الأمد مع ليفربول

قال نادي ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إن المهاجم البلجيكي ديفوك أوريغي وقع عقدا جديدا طويل الأمد مع بطل أوروبا.



وسجل أوريغي أهدافا حاسمة مع ليفربول الموسم الماضي من بينها هدف الفوز المتأخر في قمة مرسيسايد أمام إيفرتون وثنائية في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام برشلونة إضافة إلى هدف في النهائي أمام توتنهام.



وقال أوريغي (24 عاما) لموقع ليفربول: أشعر دائما بالراحة هنا. قطعت خطوات كبيرة خلال مشواري. نضجت في هذا النادي بعد الانضمام اليه وأنا في 19 من عمري، هذه المجموعة لا تزال صغيرة في السن وتملك امكانات كبيرة، استمتع بالتدريبات وكذلك في الملعب وهي كلها عوامل مهمة بالنسبة لأي لاعب.



ومنذ انضمامه إلى ليفربول في 2014 من ليل الفرنسي لمدة خمس سنوات سجل أوريغي 28 هدفا في 98 مباراة مع النادي.



وسيواجه ليفربول، الذي فقد فرصة الحصول على لقب الدوري الممتاز بفارق نقطة واحدة فقط عن غريمه مانشستر سيتي الموسم الماضي، فريق المدرب بيب غوارديولا في درع المجتمع في الرابع من أغسطس قبل أن يستهل مشواره في الموسم الجديد في التاسع من أغسطس على أرضه امام نوريتش سيتي الصاعد حديثا.