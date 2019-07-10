فناربخشه: الظروف الاقتصادية تقف أمام صفقة أوزيل

نفى نادي فناربخشه التركي لكرة القدم يوم الأربعاء ما ذكرته تقارير إعلامية حول أنه يرغب في التعاقد مع مسعود أوزيل لاعب خط وسط أرسنال الإنجليزي.

وذكر النادي التركي عبر موقعه على الإنترنت إنه ليس لديه نية للتحرك من أجل ضم مسعود أوزيل، مرجعا السبب في ذلك إلى الظروف الاقتصادية الحالية.

وكان فناربخشه قد كشف في يونيو الماضي أن إجمالي ديونه ارتفعت إلى 51ر3 مليار ليرة تركية (610 ملايين دولار أميركي) مع نهاية عام 2018، بعد أن كانت تبلغ 82ر2 مليار ليرة فقط في العام السابق، حسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول.

ويلعب أوزيل، اللاعب الألماني الذي ينحدر من أصول تركية، لفريق أرسنال منذ عام 2013، وفي الموسم الماضي، شارك أوزيل (30 عاما) في 24 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، سجل خلالها ستة أهداف وصنع هدفين آخرين.

وكان أوزيل، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل، قد أعلن اعتزال اللعب الدولي عقب الخروج الصادم للمنتخب الألماني من كأس العالم2018 بروسيا، مرجعا السبب في ذلك إلى تعرضه للتمييز.