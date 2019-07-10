"تحدي غطاء الزجاجة".. كيف بدأ ولماذا اشتهر؟

اجتاح تحدٍّ جديد العالم، بعد "وعاء الثلج" و"كيكي" وكذلك "تحدي ديلي آلي" وهو تحدي غطاء الزجاجة الذي شارك فيه رياضيون ومشاهير من كافة أنحاء العالم، وأبرزهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش نجم لوس أنجلوس غالاكسي.

ويشترك التحدي فتح غطاء الزجاجة من خلال ركلها بالقدم شريطة عدم كسرها، والهدف من ذلك التحدي الذي أطلقه فارابي دافليتش نجم الفنون القتالية هو "إظهار المهارات والتركيز العالي والاستعراض والتباهي".

وكان هدف دافليتش هو تحدي جيسون ستاثام، وبلغ عدد مشاهدات الفيديو أكثر من 19 مليون مشاهدة في "إنستغرام"، أما من سمّاه بـ"تحدي غطاء الزجاجة" فهو المصمم الكندي إيريسون هيو، ونقل التحدي إلى نجم الملاكمة ماكس هولواي.

وسرعان ما اشتهر التحدي بين لاعبي كرة القدم، ونفذه كل من إبراهيموفيتش وبول بوغبا نجم المنتخب الفرنسي ومانشستر يونايتد، وماركو رويس قائد دورتموند والإسباني الشهير سيرجيو راموس.