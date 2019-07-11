الفرنسي كوسيلني يتمرد على فريقه أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي يوم الخميس أن قائده الفرنسي لوران كوسيلني رفض السفر مع الفريق لخوض معسكره المغلق في الولايات المتحدة الأميركية.

وكان كوسيلني (33 عاما) من المتوقع أن يسافر مع أرسنال إلى أميركا اليوم، لكنه رفض ذلك، وذكر أرسنال في بيانه: لوران كوسيلني رفض السفر إلى أميركا لخوض فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأضاف البيان: نشعر بخيبة أمل كبيرة من تصرفات لوران، والتي هي ضد قواعدنا الواضحة، نأمل أن يتم تسوية هذه المسألة ولن نعلن عن أي تفاصيل إضافية في الوقت الراهن.

ويمتد عقد كوسيلني مع أرسنال لعام واحد بعدما شارك في 29 مباراة على مستوى جميع المسابقات في الموسم الماضي.