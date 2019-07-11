برشلونة يحسم صفقة غريزمان ويفسخ عقده مع أتلتيكو

المصدر: باريس - أ ف ب

بات مهاجم منتخب فرنسا، أنطوان غريزمان، على مشارف إتمام عملية انتقاله إلى برشلونة الإسباني، كما ذكرت وسائل إعلام إسبانية وصحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الخميس.

وبحسب "ال موندو ديبورتيفو" فإن برشلونة سيدفع البند الجزائي في العقد الذي يربط غريزمان بفريقه أتلتيكو مدريد والمقدر بـ120 مليون يورو ويوقع عقدا مع المهاجم لمدة خمس سنوات.

وذهبت "ليكيب" إلى أبعد من ذلك، بالقول إن الفريق الكتالوني "قام بعملية التحويل المصرفي" وبأن المبلغ سيدخل حساب أتلتيكو يوم الجمعة بعد إتمام الإجراءات الإدارية.

ولم يشارك غريزمان بطل العالم في روسيا 2018 مع منتخب بلاده، في تدريبات أتلتيكو مدريد مطلع الأسبوع الحالي وقد ارتفع التوتر بين الناديين في ما يتعلق بعملية انتقاله.

وستكون عملية انتقال غريزمان أول صفقة كبرى لبرشلونة الذي اكتفى بإحراز بطولة الدوري الإسباني الموسم المنصرم في حين تعرض لهزيمة كبيرة أمام ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، بعد أن تقدم عليه إيابا على ملعب كامب نو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وكان غريزمان دافع عن ألوان ريال سوسييداد قبل أن ينتقل إلى صفوف أتلتيكو مدريد عام 2014 وحيث يرتبط معه بعقد حتى 2023.