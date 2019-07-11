ريال مدريد يتعاقد مع شقيق الياباني كوبو

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الخميس مع إيغي كوبو شقيق نجمه الياباني الجديد تاكيفوسا كوبو.

وسينضم إيغي إلى قطاعات الناشئين بالنادي الملكي، بعدما توجه رفقة والدته إلى مدريد للخضوع للكشف الطبي، وانضم ايغي البالغ من العمر 12 عاما إلى ريال مدريد قادماً من يوكوهامامارينوس.

وتعاقد ريال مدريد الشهر الماضي مع تاكيفوسا كوبو (18 عاما) من نادي طوكيو إف.سي، وكوبو سينضم في فريق الصف الثاني بالنادي، "ريال مدريد كاستيا"، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة الموسم المقبل.

ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إسبانية رددت أن قيمتها بلغت مليوني يورو (25ر2 مليون دولار).

وذكر النادي في موقعه على الإنترنت أن كوبو واحد من أبرز المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية. وهو يحظى بإمكانيات فنية كبيرة وموهبة هائلة كلاعب خط وسط مهاجم، كما يتمتع برؤية رائعة للملعب وسرعة ورؤية للمرمى.

وسجل كوبو ظهوره الأول ضمن صفوف المنتخب الياباني في مواجهة السلفادور في التاسع من يونيو الماضي.

ولن تكون التجربة هي الأولى لكوبو في إسبانيا، حيث تدرب بأكاديمية برشلونة للشباب لمدة ثلاثة أعوام منذ أن كان في التاسعة من عمره لكنه اضطر إلى العودة إلى اليابان، عندما تعرض برشلونة لحظر على تسجيل لاعبين جدد، بتهمة انتهاك قواعد التعاقد مع اللاعبين صغار السن من الخارج.

ويجري ريال مدريد مرحلة إعادة بناء للفريق الأول مع عودة زين الدين زيدان إلى منصب المدير الفني، وقد ضم بالفعل لاعب خط الوسط إدين هازارد من تشيلسي الإنجليزي والمهاجم لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني والمدافع فيرلاند ميندي من ليون الفرنسي بجانب لاعبين آخرين.