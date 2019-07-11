متمرد ومنحوس وهارب.. لعنة شارة قيادة أرسنال

يعد موسم أرسنال الماضي مخيبا للآمال بعدما فشل الفريق اللندني في التأهل لدوري أبطال أوروبا بحلوله خامسا في الدوري المحلي وهزيمته بالأربعة أمام جاره تشيلسي في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي إلى جانب مغادرته مسابقتي كأس إنجلترا وكأس رابطة المحترفين، مكتفيا بتتويج وحيد في مباراة ودية جرت في دبي أمام النصر الإماراتي.

وشهد الموسم المنقضي في أرسنال تناوب 5 لاعبين على ارتداء شارة القيادة بعد اعتزال الألماني ميرتيساكار ركل كرة القدم، لكن يبدو أن لعنة تطارد شارة القيادة، فالفرنسي كوسيلني تمرد ورفض السفر مع الفريق في رحلته الإعدادية للموسم الجديد في الأراضي الأميركية، فيما علق بيتر تشيك قفازيه كحارس مرمى واتجه إلى فريقه السابق تشيلسي، حيث بات يتولى منصب مستشار التقنية والأداء.

ولم يجدد الويلزي رامزي عقده وغادر إلى يوفنتوس دون أن ينال أرسنال أي تعويض مالي، أما الألماني أوزيل لم يقدم أفضل مواسمه فنيا ودخل في إشكاليات خارج الميدان بسبب أمور سياسية، فيما تلاحق اللاعب تشاكا العديد من علامات الاستفهام حول مستواه.

ويسعى المدرب إيمري لإيجاد حلول في الأراضي الأميركية بالمعسكر التدريبي والمباريات الودية وإنهاء سوء الطالع الذي لاحق الفريق ومن يحمل شارة الكابتن فيه.