مدغشقر.. اشتهرت بسلسلة أفلام الكرتون وتلقب بـ"الباريا"

عندما أطلقت صناعة السينما الأميركية في هوليوود فيلم الكرتون، الذي يحمل اسم مدغشقر في عام 2005 وأتبعته بالجزأين الثاني والثالث منه فإنها أعادت الأنظار إلى تلك الجزيرة الواقعة شرق القارة الإفريقية.

أكثر من نصف مليار دولار كسبها الاستوديو الأميركي من أفلام مدغشقر الثلاثة، فيما اكتسبت الدولة عودة اسمها مجددا لدائرة الضوء العالمية.

وتعود مدغشقر من جديد إلى الاهتمام الدولي وهذه المرة عبر كرة القدم، بعد عامين من فوز ابن الجزيرة أحمد أحمد برئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة فإن منتخب البلاد تأهل لأول مرة إلى نهائيات كأس إفريقيا في مصر.

وكان تصنيف مدغشقر لدى فيفا قبل 10 أعوام 158 قبل أن يصعد الشهر الماضي إلى 108 في العالم وبالتأكيد فإن تصنيف شهر يوليو سيحمل أنباء سارة أيضا إثر نتائجه المميزة في الكأس القارية.

وعرفت المشاركة التاريخية في الأراضي المصرية التعادل أمام غينيا والفوز على بوروندي ونيجيريا قبل تجاوز الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح في الإسكندرية، والمنافس المقبل هو منتخب تونس عندما يلتقي الفريقان في استاد السلام في القاهرة وفيه يسعى المنتخب الملقب بـ" الباريا" نسبة لنوع من الماشية التي تعيش في الجزيرة بأن يتابع المسيرة لحجز بطاقة المربع الذهبي.