نابولي أقرب إلى خاميس رودريغيز من أتلتيكو مدريد

لا يزال اللاعب الكولومبي خاميس رودريغيز، نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أحد أولويات إدارة التعاقدات في نادي نابولي الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفي الحالي، رغم فشل المدير الرياضي لنابولي، كريستيانو غيونتولي، في التوصل لاتفاق في هذا الشأن مع النادي الملكي خلال اليومين الماضيين.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية يوم الأربعاء أن نابولي يعتمد على ثلاثة عوامل لإنجاح صفقة ضم رودريغيز، وهي: رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوني، مدرب نابولي، وحاجة ريال مدريد لبيع النجم الكولومبي وذلك بعد أن خرج الأخير من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي المدريدي، بالإضافة إلى رفض ريال مدريد العرض المقدم من جاره أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب.

ولذلك، تثق إدارة نابولي في أن نظيرتها في ريال مدريد، برئاسة فلورينتينو بيريز، ستوافق على عرضها لضم رودريغيز عاجلا أو أجلا، كون النادي الإسباني لا يرغب في خسارة ثمن اللاعب البالغ 42 مليون يورو عند انتهاء تعاقده في 2020.