بايرن ميونخ يقدم بافارد.. ويرفض التعجل في التعاقدات

شدد نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على أهمية التحلي بالصبر وعدم التعجل في إبرام الصفقات الجديدة قبل بداية الموسم المقبل، وذلك لدى تقديم لاعبه الجديد الفرنسي الدولي، بنيامين بافارد، يوم الجمعة أمام وسائل الإعلام.

ويسعى بايرن ميونخ إلى تعزيز صفوف فريقه بعد رحيل عدد من اللاعبين واعتزال آخرين، وقد قلل مسؤولو النادي من شأن المخاوف المثارة حول احتمالات تراجع بايرن ميونخ أمام أندية أوروبية كبيرة في سباق التعاقد مع لاعبين بارزين.

وقال حسن صالح حميديتش، مدير الكرة بنادي بايرن ميونخ، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: أمامنا بالطبع الكثير من الوقت في سوق الانتقالات، نحن نعمل على عدد من الأمور. ولا أشعر بالضغط. يسعى المدربون إلى الانتهاء من التخطيط منذ البداية، لكن هناك مواقف تحتم تأجيل حسم الصفقات إلى أغسطس. وعلينا التعامل مع ذلك.

وقال كارل-هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ يوم الخميس: الوضع المالي لبايرن ميونخ جيد للغاية، لذلك لا أشعر بالقلق إزاء القدرة التنافسية لنا في سوق الانتقالات.

وحسم بايرن ميونخ حتى الآن تعاقده مع اثنين من لاعبي المنتخب الفرنسي المتوج بكأس العالم 2018، وهما المدافع بافارد الذي بدأ تدريباته مع الفريق يوم الجمعة، ولوكاس هيرنانديز.

وانضم هيرنانديز إلى بايرن ميونخ قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في صفقة قيمتها 80 مليون يورو (90 مليون دولار)، بعد أن حسم بايرن صفقة ضم بافارد من شتوتغارت في وقت سابق من العام الجاري.

وينضم هيرنانديز وبافارد إلى مواطنيهما كينجسلي كومان وكورينتين توليسو ضمن صفوف بايرن ميونخ، الذي يدربه المدير الفني نيكو كوفاتش.

وأبدى بايرن ميونخ اهتماماً بعدد من اللاعبين، بينهم الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

فبعد رحيل عدد من لاعبيه عقب الموسم الماضي الذي توج خلاله بايرن ميونخ بثنائية الدوري والكأس، يتوقع أن ينشط النادي البافاري في سوق انتقالات اللاعبين قبل غلقها في ألمانيا في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال صالح حميديتش: يفكر كل مدرب، وبالطبع كوفاتش، بشأن تعزيز خياراته بالفريق... لدينا الآن 17 لاعباً إلى جانب حراس المرمى. وما زلنا نحاول إنجاز بعض الأمور. لدينا لاعبون يتمتعون بالمرونة وتعدد الإمكانيات، وهو ما يحمل كل لاعب مسؤولية كبيرة ويمنحه أيضا التقدير.

وقال صالح حميديتش: تعزيز فريقنا يعني إضافة لاعب من طراز خاص، وضم اللاعبين المتوجين بكأس العالم هيرنانديز وبافارد يمثل إنجازاً من نوع خاص. لدينا فريق جيد حقاً، والآن سنرى ما يمكننا فعله لكن يجب التحلي بالصبر.

ويتطلع بايرن ميونخ إلى الاستفادة بشكل كبير من خدمات بافارد (23 عاما) الذي يشارك عادة في مركز الظهير الأيمن، لكنه يستطيع اللعب في كل المراكز الدفاعية.

وقال بافارد: أنا متلهف على الألقاب وأريد الفوز بالكثير، بما في ذلك دوري الأبطال. مثلما هو حال فريق بايرن، لدي أهداف كبيرة. وهذا هو سبب تعاقدي مع النادي.

وأضاف: اعتدت التتويج عبر مشاركتي مع المنتخب. جئت إلى هنا من أجل التتويج وهذا هو ما أريده بالتحديد. والضغوط لا تخيفني.