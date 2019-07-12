تشافي: عودة نيمار إلى برشلونة "صعبة"

قال تشافي هيرنانديز لاعب خط الوسط السابق لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم إنه سيكون أمرا مذهلا أن يعود النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف الفريق الكتالوني من جديد، لكنه اعترف في الوقت نفسه بصعوبة إتمام الصفقة هذا الصيف.

وكان نيمار رحل عن صفوف برشلونة في عام 2017 وانضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن اللاعب أبدى رغبته مؤخرا في العودة للنادي الإسباني.

وقال تشافي: ستشكل عودة نيمار صفقة مذهلة. لكنني بأمانة أرى أن هذا شيء صعب. صعب للغاية، لكننا رأينا العديد من الأشياء حدثت ولم أكن أتخيل أبداً أنها يمكن أن تحدث، مثل إنفاق باريس سان جيرمان 222 مليون يورو للتعاقد مع نيمار، لذلك علينا الانتظار.

وتابع تشافي: لا شك في أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ولكن لننتظر ونرى ماذا سيفعل برشلونة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى اقتراب برشلونة بشكل كبير من الإعلان رسمياً عن ضم أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد، وقد ذكر تقرير لصحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الخميس أن برشلونة وافق على دفع الشرط الجزائي لعقد غريزمان مع أتلتيكو، وقيمته 120 مليون يورو.

وأثنى تشافي على غريزمان وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: إنه لاعب رائع ونجم من الطراز العالمي. لقد أحدث الفارق مع أتلتيكو مدريد والمنتخب الفرنسي. فهو لاعب استثنائي.