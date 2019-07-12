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غريزمان ينتقل رسمياً إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو

المصدر: برشلونة - رويترز
الفرنسي غريزمان مع أتلتيكو مدريد "أرشيفية"
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أعلن برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في بيان يوم الجمعة أنه ضم أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو (135 مليون دولار)، عقب دفعه لمبلغ الشرط الجزائي.

ورفض غريزمان (28 عاما) مهاجم منتخب فرنسا الانتقال لبرشلونة العام الماضي ووقع على عقد جديد مع أتلتيكو، لكنه أعلن في مايو الماضي أنه سيرحل عن الفريق المنتمي للعاصمة الإسبانية، والذي أمضى فيه خمسة مواسم منذ انضمامه إليه، قادماً من ريال سوسيداد في 2014.

كلمات دالّة

#غريزمان, #أتلتيكو مدريد, #برشلونة

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