فالنسيا يتعاقد مع الروسي تشيريشيف حتى 2022

أعلن نادي فالنسيا الإسباني لكرة القدم رسميا يوم الجمعة انتقال اللاعب الدولي الروسي دينيس تشيريشيف لصفوفه بصفة نهائية حتى يونيو 2022 بعقد يتضمن شرطا جزائيا يبلغ 80 مليون يورو.

وكان ناديا فالنسيا وفياريال الإسبانيان قد توصلا في يونيو الماضي لاتفاق ينتقل بمقتضاه لاعب الوسط الروسي/28 عاما/ لصفوف الأول بصفة نهائية بعدما لعب لصالحه على سبيل الإعارة في الموسم الماضي.



وستتحمل خزائن فالنسيا 6 ملايين يورو للفوز نهائيا بخدمات تشريشيف الذي لعب بقميص النادي الإسباني في الموسم الماضي 43 مباراة، سجل خلالها ثلاثة أهداف.

وشارك اللاعب الروسي في تأهل فالنسيا للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما نجح الأخير في احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني في الموسم المنصرم، كما فاز معه بلقب بطولة كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة.

وسبق لتشريشيف اللعب لمدة نصف موسم على سبيل الإعارة بين صفوف فالنسيا عندما كان لاعبا في ريال مدريد في موسم 2015 - 2016، قبل أن ينتقل بشكل نهائي لفياريال.