كراوتش مهاجم إنجلترا يعتزل كرة القدم

أعلن بيتر كراوتش (38 عاما) المهاجم السابق للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، يوم الجمعة اعتزاله اللعب، ويعد كراوتش من أبرز لاعبي كرة القدم في جيله وقد لعب ضمن صفوف 11 ناديا خلال مسيرة احترافية استمرت 21 عاما، منها أندية ليفربول وأستون فيلا وستوك سيتي وبيرنلي.

وشارك كراوتش في 42 مباراة دولية ضمن صفوف المنتخب الإنجليزي، سجل خلالها 22 هدفا.

وقال كراوتش عبر موقع شبكة التواصل الإجتماعي "تويتر": إذا أخبرتموني وأنا في السابعة عشر من عمري، بأنني سأشارك في بطولات كأس العالم وأصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وأفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وأسجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، كنت سأتفاداكم بأي شكل.

وأضاف: إنه بالتأكيد حلم تحول إلى حقيقة. لعبتنا الرائعة منحتني كل شيء. أنا ممتن للغاية لكل من ساعدني للوصول لتلك المرحلة والبقاء بها لفترة طويلة.

وجاءت أبرز لحظات المهاجم كراوتش، طويل القامة، خلال مشواره على مستوى الأندية، عندما وصل مع ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2007.

وفي مقال لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذكر كراوتش أن إعلان اعتزاله كان قرارا صعبا بالنسبة له، وأضاف: كنت أطمح إلى للاستمرار في اللعب حتى سن الأربعين، لذلك فكلمة الاعتزال كانت مفزعة.

وأشار إلى أنه يعيش شعورا غريبا كونه لم يبدأ الاستعداد لموسم جديد كما هو معتاد بالنسبة له، لكنه أضاف :ظروف الموسمين الأخيرين جعلتني أدرك أنه حان الوقت المناسب لذلك.

وقال كراوتش إن مشاركته من مقعد البدلاء بفريق بيرنلي، لم يعد أمرا جيدا بالنسبة له.

وأضاف :التحول من لاعب يشارك بانتظام في التشكيل الأساسي إلى لاعب يقتصر دوره على المشاركة لعشر أو 15 دقيقة من مقعد البدلاء، كان أمرا يصعب تقبله.