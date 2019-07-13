البرازيلي جيرسون ينتقل من روما إلى فلامنغو

أنهى نادي روما الإيطالي لكرة القدم ارتباطه رسمياً باللاعب البرازيلي جيرسون سانتوس دا سيلفا (جيرسون) من خلال الاتفاق على انتقال اللاعب إلى فلامنغو البرازيلي.



وكان اللاعب قد قدَّم موسماً متواضعاً مع فيورنتينا الإيطالي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من روما، الذي استقر على الاستغناء عن اللاعب وسط موجة كبيرة من الجدل حول عودة اللاعب إلى الدوري البرازيلي.



وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" على الإنترنت يوم السبت أن الاتفاق تم بالفعل بين الناديين على انتقال جيرسون لفلامنغو مقابل 1.8 مليون يورو لروما إضافة للحصول على 10 بالمئة من المقابل المالي لإعادة بيع اللاعب إلى أي نادٍ آخر.