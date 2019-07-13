إيكاردي يترك معسكر إنتر.. ويقترب من الرحيل

المصدر: ميلان - د ب أ

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت أن مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي سيغادر معسكر الفريق في سويسرا ولن يشارك في الجولة الآسيوية للنادي هذا الصيف.

وأشار بيان إنتر: ماورو إيكاردي سيرحل عن المعسكر التدريبي في لوغانو، النادي واللاعب توصلا لاتفاق بالتراضي بين الطرفين.

وجاء بيان إنتر ميلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليؤكد وجود اتفاق بين اللاعب والنادي على عدم مشاركة إيكاردي في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وأكد جوزيبي موراتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان الأسبوع الماضي أن إيكاردي القائد السابق للفريق والبلجيكي رادجا ناينغولان ليسا ضمن خطط الفريق للمستقبل.

وربطت تقارير صحفية بين إيكاردي ويوفنوس ونابولي بعد ستة أعوام قضاها في إنتر ميلان.