كاندريفا يشكر جماهير إنتر بعد شراء كافة تذاكر الموسم المقبل

أكد أنطونيو كاندريفا نجم فريق إنتر ميلان الإيطالي أن الموسم المقبل سيكون في غاية الأهمية للفريق، موجهاً الشكر إلى أنصار الفريق الذين يحرصون دائما على مساندته في وقت الأزمات مثلما هو تشجيعهم للفريق في وقت التألق.

وقال كاندريفا في تصريحات نشرها موقع النادي على الإنترنت: لن يمر وقت طويل حتى تنتهي المرحلة الأولى من استعداداتنا للموسم الجديد. نتدرب بجدية ونجتهد من أجل أفضل استعداد للموسم الجديد. لا يمكننا الانتظار حتى بداية الموسم. نسعى للتأكيد على الاستعداد بشكل جيد للغاية لأنه سيكون موسما مهما للغاية بالنسبة لنا.



ووجه كاندريفا رسالة إلى جماهير الفريق التي اشترت جميع تذاكر مباريات الموسم المقبل في وقت قياسي، وقال: كل ما نستطيع فعله هو توجيه شكر كبير للمشجعين لأنهم حرصوا على مساندتنا دائما خلال السنوات الماضية سواء في انتصاراتنا أو كبواتنا. هدفنا هو رد الجميل إليهم من خلال الأداء في الملعب.