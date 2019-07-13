ميهايلوفيتش مدرب بولونيا يصاب بسرطان الدم

أعلن سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت إصابته بسرطان الدم لكنه أكد أنه سينتصر في تلك المعركة.

وأبلغ ميهايلوفيتش مؤتمرا صحفيا أن حالته يمكن معالجتها وسيكون في المستشفى بدءا من يوم الثلاثاء. وأضاف مدافع لاتسيو وإنتر السابق وهو يقاوم دموعه: ألعب دائما من أجل الفوز سواء في كرة القدم أو حياتي. سأهزم سرطان الدم. الأمر بحاجة إلى بعض الوقت لكني سأتعافى.



وزادت التكهنات بشأن حالته الصحية في الأيام الماضي عندما لم ينضم إلى استعدادات الفريق لبداية الموسم. وقال ميهايلوفيتش: بكيت كثيرا خلال تلك الأيام لكن لا أحب أن يأتي أي شخص لمواساتي، بينما أكد والتر ساباتيني مدير النادي أن ميهايلوفيتش سيظل مدربا للفريق بغض النظر عما سيحدث في الأيام المقبلة.

وتولى ميهايلوفيتش، الذي اشتهر بأهدافه من الركلات الثابتة، تدريب بولونيا في يناير الماضي وقاد الفريق للابتعاد عن خطر الهبوط واحتلال المركز العاشر.

ونال ميهايلوفيتش لقب كأس أوروبا مع ريد ستار في 1991 وكأس أبطال الكؤوس الأوروبية مع لاتسيو في 1999 بالإضافة إلى لقبين في الدوري الإيطالي وأربعة في كأس إيطاليا مع لاتسيو وإنتر.



وسبق له تدريب العديد من الأندية الإيطالية من بينها سامبدوريا وميلان وفيورنتينا بالإضافة إلى المنتخب الصربي ما بين 2012 و2013.