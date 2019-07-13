هاليب تهزم سيرينا وتتوج بلقب ويمبلدون

كتبت سيمونا هاليب تاريخا جديدا في بطولة ويمبلدون للتنس بعدما أصبحت أول رومانية تفوز ببطولة الجائزة الكبرى (غراند سلام) بتغلبها على الأميركية سيرينا ويليامز، حاملة اللقب سبع مرات، 6 - 2 و6 - 2.



وفشلت ويليامز في معادلة الرقم القياسي المسجل باسم مارغريت كورت التي فازت بـ24 لقبا في بطولات الجائزة الكبرى، بينما يعد هذا اللقب هو الثاني لهاليب في بطولات الجائزة الكبرى بعد أن فازت بلقب بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي.



وقالت هاليب في تصريحات عقب المباراة :كانت أفضل مباراة لي. سيرينا دائما ما كانت تلهمنا وشكرا لها على هذا، كنت متوترة! معدتي لم تكن بخير قبل الدخول للملعب. ولكنني كنت أركز على تقديم أفضل ما عندي.



وأكدت هاليب : لقد قمت بتغيير طريقة لعبي قليلا لأفوز بالقليل من المباريات على الملاعب العشبية وهذا العام شعرت أن بإمكاني القيام بالمزيد مع الكرة ولا يمكنني الانتظار للعودة للبطولة في العام المقبل.



ومن جانبها أوضحت ويليامز أن هاليب لعبت بشكل مذهل، وأضافت: وعندما يلعب أي لاعب بهذا الشكل المذهل يجب أن تخلع لهالقبعة وتقول أحسنت.



ووصلت ويليامز للمباراة النهائية في ويمبلدون عشر مرات سابقة، وأصبحت أكبر لاعبة تلعب المباراة النهائية حيث تبلغ 37 عاما و291 يوما.