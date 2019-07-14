غريزمان يرتدي الرقم (17) ويعد ميسي بالاعتذار في الملعب

أعرب الفرنسي، أنطوان غريزمان، المنضم حديثا لصفوف برشلونة الإسباني لكرة القدم، عن اعتقاده أن بإمكانه رأب أي صدع مع زملائه الجدد بالفريق من خلال أدائه الجيد في الملعب، وذلك بعدما أكمل انتقاله من أتلتيكو مدريد مقابل 120 مليون يورو، وسيرتدي القميص رقم 17 بدلاً من 7 الذي اشتهر به في أتلتيكو ومنتخب فرنسا.

وتعاقد برشلونة مع غريزمان يوم الجمعة، بعد عام من رفضه الانتقال لبرشلونة وتوقيعه على عقد جديد مع أتلتيكو مدريد.

وأفادت تقارير إعلامية إسبانية أن بعض لاعبي برشلونة لا يريدون انضمام غريزمان بعد رفضه الانتقال للنادي الصيف الماضي، من بينهم نجما الفريق ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وقال غريزمان يوم الأحد في المؤتمر الصحافي لتقديمه: ربما يكونون غير سعداء، يتعين علي أن أرى هذا عندما ألتقي معهم، ولكن بصنع فرص التهديف يمكنني إصلاح أي شيء.

وأضاف: فعلت بعض الأشياء الخاطئة في الماضي ولا أندم عليها لأن هذا هو ما أردت فعله في تلك اللحظة. الشيء الأهم حاليا هو أننا معا. إذا كنت مضطرا للاعتذار على أي شيء سيكون في الملعب.

وتعاقد برشلونة مع غريزمان بعد دفع 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده أمس الأول الجمعة، ولكن أتلتيكو هدد باتخاذ إجراءات قانونية، وذكر أن برشلونة لم يدفع أموالا كافية لأنهم اتفقوا على الصفقة قبل أن يتم تقليل قيمة الشرط الجزائي من 200 مليون يورو في الأول من يوليو.

وقال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة: تحدثت معهم ولكنني أعتقد أنهم لا يملكون أي إثبات، لأنه لا يوجد أي إثبات لأي شيء. أتفهم رغبتهم في الدفاع عن مصالحهم ولكنني لا أرى شيئا يمكنه أن يجعل الأمور تتقدم بشكل إيجابي بالنسبة لهم.

وسيرتدي غريزمان، الفائز بكأس العالم 2018، القميص رقم 17 مع برشلونة، وسيخوض أول حصة تدريبية مع الفريق يوم الاثنين.