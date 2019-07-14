فالنسيا يضم الأورغوياني غوميز مقابل 50 مليون يورو

توصل نادي فالنسيا الإسباني لاتفاق مع مواطنه سلتا فيغو لضم مهاجم منتخب أوروغواي ماكسي غوميز في صفقة قياسية.



وانضم غوميز البالغ من العمر 22 عاما إلى فالنسيا حتى عام 2024 مقابل 50 مليون يورو مع وجود شرط جزائي في عقده بقيمة 140 مليون يورو، رغم وجود محاولات قوية من وست هام الإنجليزي لضمه.



وجاء التعاقد مع غوميز من أجل تدعيم خط هجوم فالنسيا، إذ يستعد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أنهى الموسم الماضي من الدوري الإسباني في المركز الرابع.



وسجل غوميز 30 هدفا خلال 69 مباراة في الدوري الإسباني بعد انتقاله لسلتا فيغو في 2017 قادماً من صفوف دفنسور سبورتينغ الأوروغوياني.