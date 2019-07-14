نيمار يستفز فريقه باريس سان جيرمان.. ويذكره بـ"الريمونتادا"

كشف البرازيلي نيمار أثناء حضوره حدث "أو ماي قول" الرياضي بأن أفضل ما حدث في مسيرته الكروية هي عودة برشلونة بالنتيجة أمام باريس سان جيرمان والفوز بستة أهداف لهدف المشهورة بكلمة "ريمونتادا".

وخلال حضوره الحدث الرياضي، قال نيمار ردا على سؤاله بأفضل ذكرى رياضية" لدي لحظتان لا أنساهما، الأولى فوزي بالأولمبياد مع البرازيل، والثانية الريمونتادا مع برشلونة أمام باريس سان جيرمان، عندما سجلنا الهدف السادس كان شعورا لا يوصف، كان رائعا".

ويعيش نيمار أوضاعا غير مستقرة مع باريس سان جيرمان، بعدما انتشرت أخبار ترشح عودته لبرشلونة أو انتقاله لأندية أخرى، خاصة بعدما تغيب عن تدريبات فريقه في الأسبوع الماضي.

وأبدى البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، استياءه من غياب نيمار في تصريحات سابقة، وكشف بأن النادي لن يبقي على بعض اللاعبين الذين يظنون بأنهم يسدون معروفا ببقائهم.