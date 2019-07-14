"الحياة في مدريد".. تقرب خاميس من الانتقال إلى أتلتيكو

اقترب صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز من الانتقال إلى أتلتيكو مدريد الإسباني قادماً من جاره وغريمه التقليدي ريال مدريد.



ويرغب رودريغيز في مواصلة العيش في العاصمة الإسبانية مدريد، ولكن بما أنه خرج من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال فإنه وجه أنظاره صوب أتلتيكو مدريد، بحسب صحيفة "ماركا" يوم الأحد.



يأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه نابولي الإيطالي أيضا لتعزيز صفوفه بصانع اللعب الكولومبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية الأسبوع الماضي أن نابولي يعتمد على ثلاثة عوامل لإنجاح صفقة ضم رودريغيز، وهي: رغبة اللاعب في اللعب تحت قيادة كارلو أنشيلوني، مدرب نابولي، وحاجة ريال مدريد لبيع النجم الكولومبي، بالإضافة إلى رفض ريال مدريد العرض المقدم من جاره أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات اللاعب.



ولذلك، تثق إدارة نابولي في أن نظيرتها في ريال مدريد، برئاسة فلورينتينو بيريز، ستوافق على عرضها لضم رودريغيز عاجلا أو أجلا، كون النادي الإسباني لا يرغب في خسارة ثمن اللاعب البالغ 42 مليون يورو عند انتهاء تعاقده في 2020.