أسطورة يونايتد يطالب بوغبا بـ"التواضع" والتركيز

طالب برايان روبسون، أحد أساطير نادي مانشستر يونايتد، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بول بوغبا لاعب وسط الفريق أن ينأى بنفسه عن التكهنات المثارة حول اقترابه من إنهاء فترة غير موفقة في أولد ترافورد، مشيرا إلى أنه يجب أن يركز على التدريبات التي تسبق الموسم حتى الوصول إلى قرار بشأن مستقبله.



وأبلغ مينو رايولا وكيل أعمال بوغبا صحيفة "التايمز" مؤخرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي مغادرة النادي، بينما قال اللاعب في طوكيو الشهر الماضي إنه يرى أن الوقت ربما يكون قد حان "لخوض تحد جديد في مكان آخر".



ورد أولي غونار سولشاير مدرب يونايتد على وسائل الإعلام بقوة في أستراليا، ضمن جولة الفريق الآسيوية، قائلا بأن هناك جدول أعمال يعادي اللاعب الفائز بكأس العالم مع فرنسا العام الماضي.



وقال روبسون القائد السابق ليونايتد والذي أمضى 13 عاما في النادي لشبكة "سكاي سبورتس": هناك الكثير من التكهنات في وسائل الإعلام حول بول. إنه لاعب كبير، أنت لاعب في يونايتد ومرتبط معه بعقد لذا فإن عليك أن تعطي كل شيء للنادي والفريق والجماهير.



وواصل: يجب عليك أن تتحلى بالتواضع وتخوض فترة الإعداد التي تسبق الموسم على أفضل نحو ممكن، وهو ما أعتقد أنه يقوم به وفقاً لما أراه في الحصص التدريبية. إذا ما حدث شيء ما ويريد النادي إتمامه أو لم يحدث أي شيء لذا فإن عليك أن تتأقلم معه.



وقدم بوغبا، الذي انتقل ليونايتد قادما من يوفنتوس الإيطالي في 2016 في صفقة قياسية وقتها بلغت قيمتها 89.3 مليون جنيه إسترليني عروضا غير متسقة على الرغم من تسجيله 31 هدفا في 142 مباراة في كافة المسابقات.



وسيستهل يونايتد، الذي أنهى في المركز السادس الموسم الماضي، مشواره في الدوري الممتاز الموسم المقبل بمواجهة تشيلسي في أولد ترافورد في 11 أغسطس.