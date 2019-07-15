السنغال تخوض نهائي أمم إفريقيا بغياب كوليبالي

اقتربت السنغال خطوة أخرى من أول لقب لها في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوزها على تونس في الدور قبل النهائي للبطولة، لكنها ستخوض النهائي أمام الجزائر بدون المدافع القوي كاليدو كوليبالي يوم الجمعة المقبل.



وتلقى قلب الدفاع، الذي ينظر إليه باعتباره ضمن أفضل اللاعبين على صعيد الأندية الأوروبية، إنذاراً للمرة الثانية في ثلاث مباريات عقب تسببه في ركلة جزاء خلال انتصار فريقه 1-صفر على تونس في الدور قبل النهائي في القاهرة ولن يخوض المباراة النهائية.



وقال لاعب الوسط بادو ندياي للصحافيين عقب الانتصار على تونس بعد وقت إضافي على استاد 30 يونيو: من المؤسف أننا سنلعب بدون كاليدو. إنه من العناصر الأساسية في هذا الفريق وهو لاعب يمنحننا الكثير. لكننا سنلعب من أجله.



واصطدمت تسديدة خاطفة من فرجاني ساسي بمرفق كوليبالي، الذي يلعب مع نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أثناء اندفاعه لوضع جسده في مسار التسديدة.

وبدا هذا من سوء الحظ الشديد للاعب البالغ من العمر 28 عاما، لكن سرت حالة من الارتياح عندما أضاع ساسي ركلة الجزاء.



وأضاعت السنغال بعدها بدقائق ركلة جزاء احتسبت لها وسارت المباراة نحو وقت إضافي، حيث سجل ديلان برون مدافع تونس بالخطأ في مرماه، وعلى نحو غريب ليحسم اللقاء الذي اتسم بكثرة الأخطاء.