الويلزي رامسي: يوفنتوس المكان المناسب لي

يعتقد آرون رامسي لاعب وسط منتخب ويلز لكرة القدم أن يوفنتوس بطل إيطاليا أكثر مكان يناسبه حاليا، مضيفا أنه يتطلع للعمل مع المدرب الجديد ماوريسيو ساري.

وغادر رامسي، الذي وقع عقدا لأربع سنوات مع يوفنتوس في فبراير الماضي، أرسنال بعد أن خاض أكثر من 350 مباراة في 11 موسما في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأبلغ رامسي الصحفيين خلال تقديمه لوسائل الإعلام يوم الاثنين: عندما سمعت باهتمام يوفنتوس بالحصول على خدماتي قلت لنفسي إن الحلم تحول إلى حقيقة وحان الوقت لخوض هذا التحدي الرائع. لا يمكن لأي لاعب رفض هذا العرض. إنه أنسب مكان بالنسبة لي. أرغب في أن أكون جزءا من تاريخ هذا النادي.



وتابع: استقبلني كل أفراد الفريق والجهاز الفني بحفاوة شديدة. تحدثت إلى ساري عدة مرات. إنه مدرب يسهل التفاهم معه.. اتطلع لخوض هذا التحدي.



وزاد: مما شاهدته الموسم الماضي قضى ساري موسما جيدا في تشيلسي. حقق نجاحا وأتمنى أن ينقل خبرته وفلسفته للفريق. الفوز مع تقديم كرة قدم جميلة هو الوضع المثالي لكن توجد طرق أخرى.



وأصبح رامسي البالغ من العمر 28 عاما ثالث لاعب ويلزي يمثل يوفنتوس بعد جون تشارلز الذي دافع عن ألوان الفريق الإيطالي من 1957 إلى 1962 وايان راش.



وقال رامسي: تشارلز كان أسطورة في يوفنتوس وأيضا في كرة القدم في ويلز. أتمنى السير على خطواته.