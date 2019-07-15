روما يغري الأرجنتيني هيغوايين بـ"شارة القيادة"

يستعد نادي روما الإيطالي لكرة القدم لعرض شارة قيادة الفريق على اللاعب الأرجنتيني الشهير غونزالو هيغوايين مهاجم يوفنتوس الإيطالي كوسيلة لإغراء اللاعب على ترك يوفنتوس والانتقال لنادي العاصمة الإيطالية ،حسبما أفادت تقارير إعلامية يوم الاثنين.



وأوضح موقع صحيفة "إل كورييري ديللو سبورت" الإيطالية الرياضية ، تحت عنوان "روما ، وخطة هيغوايين" أن النادي الإيطالي يسعى لضم هيغوايين بأي شكل وأنه قد يعرض عليه شارة قيادة الفريق كنوع من الإغراء للحصول على موافقة اللاعب الذي يفضل حتى الآن البقاء في نادي السيدة العجوز.



وكان هيغوايين نجم ريال مدريد الإسباني سابقا انتقل إلى يوفنتوس في 2016 قادما من نابولي الإيطالي لكنه لعب الموسم الماضي لفريقي ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة بواقع نصف موسم لكل منهما.



ويمتد عقد هيغوايين مع يوفنتوس حتى 2021 لكن النادي يسعى لتقليص راتب اللاعب وهو ما يسعى روما إلى استغلاله لاستقطاب اللاعب بمقابل مالي وراتب مماثل مع إغراء اللاعب بشارة القيادة.