كاسياس يترك حراسة المرمى.. ويتحول إلى إداري في بورتو

أعلن نادي بورتو البرتغالي لكرة القدم يوم الاثنين أن إيكر كاسياس حارس المرمى السابق للمنتخب الإسباني وفريق ريال مدريد الإسباني لن يعود في الوقت الحالي للمشاركة مع فريق بورتو، وإنما سيتولى مهمة إدارية بالفريق، وذلك في أعقاب تعرضه لأزمة صحية.



وذكر نادي بورتو في بيان أصدره يوم الاثنين: خلال تعافيه من مشكلته الصحية، سيكون إيكر كاسياس ضمن إداريي فريق بورتو.



ولم يعلن كاسياس اعتزاله كحارس مرمى، واكتفى بقول: سوف أؤدي مهمة مختلفة عما اعتدت عليه... سأحاول تقديم كل ما بوسعي من أجل مساعدة زملائي.



وكان كاسياس (38 عاماً) قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة في مطلع مايو الماضي خلال حصة تدريبية لبورتو ونقل إلى أحد مستشفيات المدينة.



وخضع الحارس الإسباني لعدة فحوصات داخل المستشفى، كما أجريت له "قسطرة قلبية" قبل أن يسمح له بالخروج بعد خمسة أيام قضاها تحت المراقبة الدقيقة.



وانضم كاسياس إلى بورتو في عام 2015 بعد 16 موسماً قضاها ضمن صفوف ريال مدريد، الذي توج معه بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا.



كما كان كاسياس قائدا للمنتخب الإسباني حين تتويجه بكاس العالم 2010 ونسختي 2008 و2012 من كأس الأمم الأوروبية.