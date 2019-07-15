مدرب السنغال: التأهل نتيجة عمل امتد 5 سنوات

عبر أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم عن سعادته بالفوز على تونس بهدف دون رد يوم الأحد في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال سيسيه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عقب المباراة: أشعر بالفخر. منذ 17 عاما لم نتأهل وهذا نتاج الاستعداد الجيد، وأظن أنهم بذلوا مجهودا كبيرا طوال الخمسة أعوام الماضية، ويجنون ثماره الآن.

وأوضح: هذا هو سحر كرة القدم أن تصل لمرحلة تفقد فيها السيطرة على كرة القدم وتلعب الأقدار دورها، وهذه المباراة مفاجأة وسوف تسجل في تاريخ كرة القدم وفي تاريخي.

وأكد: فقدنا التحكم في زمام الأمور. ولكننا أعددنا اللاعبين جيدا وقدمنا النصائح وأضعنا خمس تسديدات على المرمى وكذلك ركلة الجزاء، وهذه هي كرة القدم وعندها تعلم كم أنت ضعيف أمام سحر كرة القدم.

وتابع: الضغط والتوتر هو مهنتي. ولعبت كرة القدم وأنا في الثانية عشرة من عمري والضغط جزء لا يتجزأ من هذه اللعبة. وثقت في لاعبي فريقي وشعرت بحماسهم ورغبتهم في عمل شيء ما وقاموا بكل ما يلزم للفوز.

وعن المباراة النهائية، أكد أنه لا يفكر في ذلك حتى الآن، وأشار إلى أنه خاطر بالتوجه لمهنة التدريب لكنه سعيد لأنه أسعد شعبه وأنه يملك جيل تفوق على جيل 2002.