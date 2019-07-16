الفرنسي ديالو يترك دورتموند ويقترب من باريس

أكد مايكل زورك مدير الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء أن المدافع الفرنسي عبدو ديالو بصدد الانضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال زورك في تصريحات صحفية: أمور مثل هذه تحدث، عبدو قرر أنه في حاجة لمواجهة تحديات جديدة، وبالنسبة لنا نضع الجانب الاقتصادي في المقام الأول. فيما غادر الفريق إلى الولايات المتحدة لخوض الجولة الاستعدادية دون عبدو.

وكان ديالو (23 عاماً) قد انضم إلى دورتموند في العام الماضي قادما من ماينز، ولكنه يخشى من تراجع فرصه في المشاركة إثر عودة مدافع المنتخب الألماني السابق ماتس هوملز إلى صفوف الفريق.

وتردد أن قيمة الصفقة المحتملة تبلغ 34 مليون يورو وهو ما يزيد بفارق ستة ملايين يورو على قيمة صفقة انضمامه إلى دورتموند قبل 12 شهرا.