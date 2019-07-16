إنتر ينوي التقدم بعرض جديد لضم لوكاكو

كشف تقرير إخباري يوم الثلاثاء أن نادي إنتر ميلان الإيطالي يعتزم تقديم عرض جديد قيمته 60 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى المتغيرات لضم المهاجم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي.



وأشارت شبكة "إي.إس.بي.إن" إلى أن البلجيكي الدولي لوكاكو يمثل هدفا مهما لأنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر ميلان، والذي كان قد حاول التعاقد معه في 2017، عندما كان مدربا لتشيلسي الإنجليزي.



وكان إنتر ميلان قد تقدم بعرض سابق يقضي بضم اللاعب على سبيل الإعارة لموسمين بقيمة عشرة ملايين يورو، مع الالتزام بضمه بعقد نهائي مقابل 60 مليون يورو، لكن العرض قوبل بالرفض، وطلب مانشستر يونايتد 80 مليون إسترليني.



وذكر مصدر لشبكة "إي.إس.بي.إن" أن إنتر ميلان سيسعى لجس نبض مانشستر يونايتد مجددا بتقديم عرض قيمته 60 مليون إسترليني، إلى جانب المتغيرات، للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عاما.



وتجدر الإشارة إلى أن لوكاكو ربما يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف إثر تراجع دوره في قيادة هجوم الفريق في ظل تألق ماركوس راشفورد، كما يرغب في الانضمام إلى إنتر للعب تحت قيادة كونتي، الذي وصفه مؤخرا بأنه "أفضل مدرب في العالم".