إيمري ينتظر قرار مدافعه الفرنسي كوسيلني

ينتظر أوناي إيمري مدرب أرسنال قرارا بخصوص مستقبل لوران كوسيلني بعدما رفض القائد السفر مع التشكيلة إلى فترة الإعداد للموسم الجديد في الولايات المتحدة بينما قال المدرب إن النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يجب "أن يواصل المضي قدما".



وذكرت تقارير بريطانية أن المدافع الفرنسي البالغ عمره 33 عاما، والذي يتبقى موسم واحد في عقده، يبدو مرشحا للانتقال إلى بوردو أو أولمبيك مرسيليا. وقال إيمري في مؤتمر صحفي بعد فوز أرسنال 3-صفر على كولورادو رابيدز وديا: لقد تحدثت إليه ثلاث مرات من أجل هذا الموقف. كنا نريده أن يأتي معنا لكنه قرر البقاء.، بالنسبة لي في الوقت الحالي الأمر واضح. نحن نحتاج إلى المضي قدما. نحن نلعب بروح من أجل أن نشق طريقا جديدا.



وأكد إيمري أن كوسيلني، الذي انضم لأرسنال من لوريان الفرنسي في 2010 وخاض أكثر من 350 مباراة مع النادي، لا يزال لاعبا مهما. وقال المدرب الإسباني: الآن يتعلق الأمر بينه وبين النادي. هم في حاجة للحديث وهم يتحدثون حول مستقبله. أنا في انتظار النقاش والقرار.. لا يمكنني قول أكثر من ذلك.



وسيلعب أرسنال مع بايرن ميونيخ يوم الأربعاء قبل أن يواجه فيورنتينا وريال مدريد ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية، وسيبدأ مشواره في الدوري الممتاز أمام نيوكاسل يونايتد في 11 أغسطس وسيحاول إنهاء المسابقة في المربع الذهبي بعدما جاء خامسا الموسم الماضي.