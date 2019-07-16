بايرن ميونخ يضم المهاجم الشاب داجاكو

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء ضم المهاجم الشاب، ليون داجاكو، من شتوتغارت بعقد لمدة أربعة أعوام تنتهي في 2023.



وسيشارك داجاكو (18 عاماً) في البداية مع فريق الهواة بنادي بايرن ميونخ في منافسات دوري الدرجة الثالثة. وقال يوخن شاور رئيس قطاع الشباب لنادي بايرن ميونخ: نحن مقتنعون بأنه سيحقق خطوات كبيرة على طريق التطور في بايرن.



وشارك داجاكو في مباراتين ضمن الفريق الأول بنادي شتوتغارت في الموسم الماضي، الذي شهد هبوط الفريق من دوري الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية بالهزيمة في ملحق الصعود والهبوط.