تريبيير على أعتاب الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

ذكرت تقارير في وسائل إعلام إسبانية وبريطانية يوم الثلاثاء أن كيران تريبيير مدافع إنجلترا بات على أعتاب الانتقال من توتنهام إلى أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة ديلي تليجراف إن تريبيير البالغ من العمر 28 عاما سافر إلى العاصمة الإسبانية قبل الصفقة المحتملة التي قدرت قيمتها بنحو 20 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت صحيفة ماركا الإسبانية أن أتلتيكو الذي احتل المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي يرغب في التعاقد مع تريبيير بعد فشل صفقة انضمام نيلسون سيميدو ظهير أيمن منتخب البرتغال من برشلونة.

وساعد تريبيير توتنهام على بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لأول مرة في تاريخ النادي الموسم الماضي حين خسر 2-0 أمام ليفربول في ملعب واندا متروبوليتانو معقل أتلتيكو.

وفي تصريحاته عقب النهائي أقر الظهير الأيمن بأن مستقبله في توتنهام يكتنفه الغموض قائلا: أرغب في البقاء في إنجلترا لكن ماذا عساي أن أفعل؟ سأرى ما الذي سيحدث وما يرغب فيه النادي.

وكان تريبيير لاعبا في تشكيلة إنجلترا التي بلغت الدور قبل النهائي لكأس العالم 2018 وسجل من ركلة حرة في الخسارة 2-1 أمام كرواتيا.

وقالت ماركا أيضا إن أتلتيكو سيتعاقد مع المدافع الإسباني ماريو إيرموسو من اسبانيول حيث يرغب في مواصلة تعزيز خط الظهر بعد رحيل العديد من اللاعبين المؤثرين.