غريزمان: ميسي "وجه كرة القدم".. وجئت لمساعدته

أشاد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان الذي خاض يوم الاثنين أولى تمارينه مع برشلونة الإسباني المنتقل إليه من غريمه أتلتيكو مدريد، بزميله الجديد الأرجنتيني ليونيل ميسي، معتبرا إياه "وجه كرة القدم" في مقابلة مع تلفزيون النادي الكاتالوني.



وقال غريزمان الذي انتقل الأسبوع الماضي إلى برشلونة بعدما دفع البند الجزائي في عقده مع أتلتيكو وقدره 120 مليون يورو: ميسي بالنسبة لي، هو الرقم 1، مثل ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي، في كرة السلة. ليبرون هو وجه كرة السلة، الدوري الأميركي للمحترفين، مثل ميسي الذي يعتبر وجه كرة القدم.



واعتبر بطل مونديال 2018 في مقابلته التي تبث مساء الثلاثاء، أن قائد النادي الكاتالوني "شيء مختلف" وزاد: إنه موهبة لا نراها سوى كل 30 عاما أو حتى أكثر من ذلك. مضيفا: سنستمتع بالتأكيد في الملعب وخارجه. لهذا السبب أنا جئت، من أجل تقديم المساعدة بقدر الإمكان في الملعب وخارجه.



ولم يكن انتقال المهاجم الفرنسي إلى بطل "لا ليغا" سلسا على الإطلاق، إذ تم دون مباركة فريقه السابق أتلتيكو الذي يعتزم رفع مسألة التعاقد معه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأنه اعتبر أن المبلغ الذي دفع لفك ارتباطه به لم يكن كافيا.