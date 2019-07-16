فرانكفورت يوافق على انتقال هيلير إلى وست هام

وافق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم يوم الثلاثاء على العرض المقدم من نادي وست هام الإنجليزي لضم المهاجم الفرنسي سباستيان هيلير ومنح اللاعب إذن الخضوع للفحص الطبي في النادي الإنجليزي.



وسجل هيلير (25 عاماً) 15 هدفا لآينتراخت في 29 مباراة بالدوري الألماني (بوندسليغا)، وخمسة أهداف في بطولة الدوري الأوروبي، التي شهدت وصول آينتراخت إلى الدور قبل النهائي قبل أن يخسر أمام تشيلسي الإنجليزي.



وكان هيلير قد انضم إلى آينتراخت قادما من أوتريخت الهولندي مقابل ستة ملايين جنيع إسترليني في 2017 ، وذلك بعد صعوده من قطاعات الفئات السنية بنادي أوزير الفرنس، وقد توج مع آينتراخت بلقب كأس ألمانيا في 2018 .



وأعلن آينتراخت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موافقته على بنود الصفقة مع وست هام، ولا يتبقى سوى اجتياز اللاعب للفحص الطبي لإتمام الصفقة التي لم يجر الإعلان عن قيمتها ، لكن وسائل إعلام إنجليزية ذكرت أنها ستبلغ نحو 40 مليون جنيه إسترليني.